Артема Никитина задержали за взятку более 17 млн рублей

Он потребовал деньги от индивидуального предпринимателя за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями.

Бывшего зампреда рязанского правительства Артема Никитина задержали за взятку более 17 млн рублей. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

По информации регионального следкома, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя вознаграждение за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями. Он предоставлял бизнесмену данные об условиях предстоящих закупок, а также оказывал иное содействие, что позволяло последнему безальтернативно выигрывать в аукционах. В общей сложности чиновник получил более 17 миллионов рублей.

Фигуранта задержали, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом Правительства Рязанской области (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСБ России и УФСБ России по Рязанской области.

Напомним, ранее стало известно, что Никитин покинул должность зампреда регионального правительства по собственному желанию.