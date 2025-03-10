Экс-зампред Артем Никитин написал явку с повинной

Суд постановил оставить без изменения постановление Советского районного суда и оставить Артема Никитина под стражей.

В Рязани бывшего зампредседателя правительства Артема Никитина оставили под стражей. Об этом сообщила корреспондент РЗН. Инфо из зала Областного суда в понедельник, 10 марта.

На заседании стало известно, что Никитин написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении. Никитин заявил суду, что в дальнейшем ему не нужен будет адвокат по назначению, представлявший его интересы в Советском суде.

Защита просила суд избрать Никитину меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Он даже не возражал против своего задержания. Встречаю это на своей практике впервые», — заявил адвокат Сергей Крюков.

Прокуратура выступила против, так как Никитин занимал пост зампредседателя правительства и обзавелся обширными связями, которые помогут ему оказывать влияние на свидетелей в деле.

Суд постановил оставить без изменения постановление Советского районного суда и оставить Артема Никитина под стражей.

Напомним, экс-зампреда правительства Артема Никитина задержали за получение взяток в особо крупном размере. Советский районный суд арестовал его до 26 апреля 2025 года включительно. По версии следствия, с 2021 по 2024 годы Никитин получил 17 миллионов 346 тысяч 700 рублей. Ему грозит до 15 лет колонии.

Защита экс-зампреда подала жалобу на арест 4 марта. Подробнее о задержании Никитина можно узнать сюжете.