Бывшему зампреду рязанского правительства Артему Никитину зачитали обвинительное заключение. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.
Перед началом заседания журналистов и родственников Артема Никитина попросили уйти в фойе суда из коридора, ведущего к залу заседаний. Пристав назвал причиной требования «обеспечение безопасности», также звучала информация, что сделать это попросил конвой, сопровождающий подсудимого. Ранее в Советском суде журналистов из этого коридора по таким причинам ни разу уйти не просили.
На заседании прокурор зачитала обвинительное заключение. Согласно материалам следствия, взятки Никитину передавал индивидуальный предприниматель Амелин — директор компании «Прожектор». Мужчина занимался организацией культурных мероприятий в Рязанской области.
У Амелина была возможность оказывать помощь в заключении контрактов с «аффилированными лицами»: ИП Джугунусов, ИП Тепляков, ИП Свиридов, ИП Акендинов. Все перечисленные, как указано в обвинительном заключении, состоят в дружеских отношениях с Амелиным.
Экс-чиновник познакомился с Амелиным, когда был зампредом правительства. В ходе личных встреч с Амелиным Никитин предложил оказать помощь в заключении договоров, рассказала прокурор.
Никитин определял способ передачи взятки и ее размер непосредственно перед тем, как забрать деньги.
При личных встречах Никитин сообщал Амелину о предстоящих конкурсных процедурах для организации десятков мероприятий в Рязани. Среди них — форумы «Кадры для инвесторов» и другие, фестивали ГТО и «Все сюда» на Лыбедском бульваре, фестиваль «Небо России», открытие Торгового городка, фестивали «Новый год» и «Лето» в Торговом городке.
По версии следствия, первую взятку Никитин получил от Амелина в размере 1,5 миллиона в 2022 году. Всего от Амелина бывший зампред правительства региона Артем Никитин получил 18,8 миллиона рублей.
В 2025 году Никитин попросил средства для открытия бизнеса своей супруги в размере 7,6 миллиона рублей — она планировала заняться кондитерским делом в Рязани. Амелин сказал Никитину, что не может передать такие деньги наличными. Тогда бывший чиновник предложил передать ему средства через счета третьих лиц. Обсуждение деталей переводов обсуждались в секретном чате Telegram с исчезающими сообщениями. В конце концов перевод денег прикрыли фиктивным договором.
Передача наличных происходила около ТЦ «Атрон Сити», на улице Маяковского, на площади Театральной.
На вопрос судьи о признании вины Никитин ответил, что скажет об этом позже.
Гособвинитель зачитал заявление Амелина о том, что тот передавал деньги Никитину, а далее попросил частично закрыть суд. Сведения из первого тома могут раскрыть гостайну. Суд согласился с доводами, его на сегодня закрыли. Далее он продолжится в открытом режиме.
Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина.
На одном из судов по избранию меры пресечения стало известно, что Никитин требовал от ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя и бенефициара ряда юридических лиц деньги. Таким образом он получил 17 с лишним миллионов рублей.
Экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.
Подробнее об обстоятельствах его дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.