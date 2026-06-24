Артему Никитину зачитали обвинительное заключение

Бывшему зампреду рязанского правительства Артему Никитину зачитали обвинительное заключение. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда. Согласно материалам следствия, взятки Никитину передавал индивидуальный предприниматель Амелин — директор компании «Прожектор». Мужчина занимался организацией культурных мероприятий в Рязанской области. По версии следствия, первую взятку Никитин получил от Амелина в размере 1,5 миллиона в 2022 году. Всего от Амелина бывший зампред правительства региона Артем Никитин получил 18,8 миллиона рублей.

Бывшему зампреду рязанского правительства Артему Никитину зачитали обвинительное заключение. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо из зала Советского районного суда.

Перед началом заседания журналистов и родственников Артема Никитина попросили уйти в фойе суда из коридора, ведущего к залу заседаний. Пристав назвал причиной требования «обеспечение безопасности», также звучала информация, что сделать это попросил конвой, сопровождающий подсудимого. Ранее в Советском суде журналистов из этого коридора по таким причинам ни разу уйти не просили.

На заседании прокурор зачитала обвинительное заключение. Согласно материалам следствия, взятки Никитину передавал индивидуальный предприниматель Амелин — директор компании «Прожектор». Мужчина занимался организацией культурных мероприятий в Рязанской области.

У Амелина была возможность оказывать помощь в заключении контрактов с «аффилированными лицами»: ИП Джугунусов, ИП Тепляков, ИП Свиридов, ИП Акендинов. Все перечисленные, как указано в обвинительном заключении, состоят в дружеских отношениях с Амелиным.

Экс-чиновник познакомился с Амелиным, когда был зампредом правительства. В ходе личных встреч с Амелиным Никитин предложил оказать помощь в заключении договоров, рассказала прокурор.

Никитин определял способ передачи взятки и ее размер непосредственно перед тем, как забрать деньги.

При личных встречах Никитин сообщал Амелину о предстоящих конкурсных процедурах для организации десятков мероприятий в Рязани. Среди них — форумы «Кадры для инвесторов» и другие, фестивали ГТО и «Все сюда» на Лыбедском бульваре, фестиваль «Небо России», открытие Торгового городка, фестивали «Новый год» и «Лето» в Торговом городке.

По версии следствия, первую взятку Никитин получил от Амелина в размере 1,5 миллиона в 2022 году. Всего от Амелина бывший зампред правительства региона Артем Никитин получил 18,8 миллиона рублей.

В 2025 году Никитин попросил средства для открытия бизнеса своей супруги в размере 7,6 миллиона рублей — она планировала заняться кондитерским делом в Рязани. Амелин сказал Никитину, что не может передать такие деньги наличными. Тогда бывший чиновник предложил передать ему средства через счета третьих лиц. Обсуждение деталей переводов обсуждались в секретном чате Telegram с исчезающими сообщениями. В конце концов перевод денег прикрыли фиктивным договором.

Передача наличных происходила около ТЦ «Атрон Сити», на улице Маяковского, на площади Театральной.

На вопрос судьи о признании вины Никитин ответил, что скажет об этом позже.

Гособвинитель зачитал заявление Амелина о том, что тот передавал деньги Никитину, а далее попросил частично закрыть суд. Сведения из первого тома могут раскрыть гостайну. Суд согласился с доводами, его на сегодня закрыли. Далее он продолжится в открытом режиме.

Напомним, зимой 2025 года было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина.

На одном из судов по избранию меры пресечения стало известно, что Никитин требовал от ранее ему знакомого индивидуального предпринимателя и бенефициара ряда юридических лиц деньги. Таким образом он получил 17 с лишним миллионов рублей.

Экс-чиновник написал явку с повинной и дал подробные показания об инкриминируемом ему преступлении.

Подробнее об обстоятельствах его дела можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.