Отбой опасности по БПЛА объявили в Рязанской области

Отбой опасности по БПЛА объявили в Рязанской области. Об этом сообщает РСЧС. Беспилотную опасность на территории Рязанской области отменили в 18:10. Угроза атаки действовала в регионе с 16:00.

Отбой опасности по БПЛА объявили в Рязанской области. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области отменили в 18:10. Угроза атаки действовала в регионе с 16:00.

Напомним, первая угроза атаки БПЛА действовала с 00:22 до 10:02. За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. После беспилотную опасность объявили в 11:58, отмена — в 14:10.