В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена в 11:58. Жителей просят избегать открытых участков, не подходить к окнам. Ранее угроза БПЛА действовала в регионе с 00:22 до 10:02. За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.