В Рязанской области объявлена угроза БПЛА
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 00:22 20 июля. В 06:34 рязанцев предупредили о сохранении угрозы. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.
В Рязанской области объявлена угроза БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 00:22 20 июля.
В 06:34 рязанцев предупредили о сохранении угрозы. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.