В Рязанской области объявлена угроза БПЛА

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 00:22 20 июля. В 06:34 рязанцев предупредили о сохранении угрозы. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.