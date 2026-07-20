В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность начала действовать в 16:00 20 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.

В Рязанской области третий раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность начала действовать в 16:00 20 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Напомним, первая угроза атаки БПЛА действовала с 00:22 до 10:02. За это время над Рязанской областью сбили один беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. После беспилотную опасность объявили в11:58, отмена — в 14:10.

Обновлено: угрозу отменили в 18:10.