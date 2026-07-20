Над Рязанской областью сбили БПЛА

Всего в ночь на 20 июля над российскими регионами силами ПФО уничтожены и перехвачены 381 БПЛА. Количество беспилотников, сбитых над Рязанской областью, не уточняется. Напомним, в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.