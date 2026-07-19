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Минобороны заявило об ударах по военным объектам в Киеве и Одесской области
Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта «Южный» в Одесской области. В Киевской области поражен логистический центр, где осуществлялись прием, хранение и распределение комплектующих для производства беспилотников. Кроме того, в порту «Южный» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 19 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, а также по инфраструктуре порта «Южный» в Одесской области.

В Киеве были поражены предприятия, производящие компоненты для ракет, систем управления, беспилотников и радиоэлектронного оборудования, а также сортировочный центр «Новой почты», который, как утверждает Минобороны, использовался для хранения и доставки продукции двойного назначения.

В Киевской области поражен логистический центр, где осуществлялись прием, хранение и распределение комплектующих для производства беспилотников. Кроме того, в порту «Южный» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

Ранее, 18 июля, ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, в результате удара по складу в Котовске погибли семь человек, еще 25 пострадали.

В тот же день над Рязанью, по официальным данным, сбили несколько украинских беспилотников. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 18 июля в сторону Московского региона летело более 370 БПЛА, из которых 64 были уничтожены на подлете к столице.