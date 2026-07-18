Днем 18 июля над Рязанской областью сбили БПЛА

Число ликвидированных в регионе дронов не уточняется. Всего с 8 до 20 часов уничтожено 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией РФ.

Днем 18 июля над Рязанской областью сбили БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны.

Число ликвидированных в регионе дронов не уточняется. Всего с 8 до 20 часов уничтожено 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией РФ.

Напомним, в ночь на 18 июля в Рязанской областью сбивали три дрона.