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Собянин сообщил о 370 БПЛА, летевших на Московский регион
С 20:30 в стороны Московского региона летело более 370 украинских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал он.

С 20:30 в стороны Московского региона летело более 370 украинских дронов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 18 июля.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал он.

Напомним, ночью ВСУ атаковали склады Wildberries в России, погибли 7 человек