Собянин сообщил о 370 БПЛА, летевших на Московский регион

С 20:30 в стороны Московского региона летело более 370 украинских дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», — написал он.