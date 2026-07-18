Губернатор Рязанской области уточнил число сбитых БПЛА ночью над регионом

«Сегодня ночью над территорией региона сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил чиновник.

Губернатор Рязанской области уточнил число сбитых БПЛА ночью над регионом. Подробности об атаке на 18 июля Павел Малков написал в соцсетях. «Сегодня ночью над территорией региона сбиты три БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил чиновник.

Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.