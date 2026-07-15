Стоимость реконструкции дорог к мосту через Оку в Рязани увеличилась до 4,4 млрд

В Рязанской области на реконструкцию дорог к строящемуся мосту через Оку потребуется 4,4 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке изменений в закон о дорожном фонде Рязанской области. В материалах заседания облдумы отмечается, что к новому мосту через Оку необходимо «увеличить пропускную способность транспортных средств путем реконструкции трех подъездных дорог». Их общая протяженность составляет 6 километров. Речь идет о следующих объектах: дорога «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» (на участке км 7+000 — км 9+728); дорога по улице Большой в Рязани; дорога «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» (на участке км 0+000 км — 1+033).

В Рязанской области на реконструкцию дорог к строящемуся мосту через Оку потребуется 4,4 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке изменений в закон о дорожном фонде Рязанской области.

Изначально сообщалось, что на выполнение реконструкции подъездов к мосту направят 4 миллиарда рублей, однако теперь данную сумму увеличили. В интервью РЗН. Инфо зампред правительства Павел Супрун заявил, что участки будут расширять до четырех полос, чтобы в общей транспортной схеме не возникало заторов.

В материалах заседания облдумы отмечается, что к новому мосту через Оку необходимо «увеличить пропускную способность транспортных средств путем реконструкции трех подъездных дорог». Их общая протяженность составляет 6 километров.

Речь идет о следующих объектах:

дорога «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» (на участке км 7+000 — км 9+728);

дорога по улице Большой в Рязани;

дорога «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» (на участке км 0+000 км — 1+033).

Предварительная стоимость работ составляет 4,4 миллиарда рублей.

В феврале 2026 года на разработку проекта реконструкции подъездов выделили 72,2 миллиона рублей. Все три дороги получат новое асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на нагрузку до 115 кН — это соответствует движению тяжелого транспорта.

Ранее сообщалось, что строительная готовность нового моста через Оку составляет 24,3%. Работы планируют завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, а самого моста — 1,1 км.

Напомним, разрушенные дороги около строящегося моста через Оку восстановят после 2029 года.

Подробнее о ходе строительства моста-дублера через Оку можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.