Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
19°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.96 0.47 16/07
ЦБ EUR 88.91 0.38 16/07
Нал. USD 79.52 / 79.84 15/07 18:15
Нал. EUR 92.56 / 92.95 15/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
1 121
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 606
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 481
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 899
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Стоимость реконструкции дорог к мосту через Оку в Рязани увеличилась до 4,4 млрд
В Рязанской области на реконструкцию дорог к строящемуся мосту через Оку потребуется 4,4 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке изменений в закон о дорожном фонде Рязанской области. В материалах заседания облдумы отмечается, что к новому мосту через Оку необходимо «увеличить пропускную способность транспортных средств путем реконструкции трех подъездных дорог». Их общая протяженность составляет 6 километров. Речь идет о следующих объектах: дорога «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» (на участке км 7+000 — км 9+728); дорога по улице Большой в Рязани; дорога «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» (на участке км 0+000 км — 1+033).

В Рязанской области на реконструкцию дорог к строящемуся мосту через Оку потребуется 4,4 миллиарда рублей. Соответствующая информация содержится в пояснительной записке изменений в закон о дорожном фонде Рязанской области.

Изначально сообщалось, что на выполнение реконструкции подъездов к мосту направят 4 миллиарда рублей, однако теперь данную сумму увеличили. В интервью РЗН. Инфо зампред правительства Павел Супрун заявил, что участки будут расширять до четырех полос, чтобы в общей транспортной схеме не возникало заторов.

В материалах заседания облдумы отмечается, что к новому мосту через Оку необходимо «увеличить пропускную способность транспортных средств путем реконструкции трех подъездных дорог». Их общая протяженность составляет 6 километров.

Речь идет о следующих объектах:

  • дорога «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» (на участке км 7+000 — км 9+728);
  • дорога по улице Большой в Рязани;
  • дорога «Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово» (на участке км 0+000 км — 1+033).

Предварительная стоимость работ составляет 4,4 миллиарда рублей.

В феврале 2026 года на разработку проекта реконструкции подъездов выделили 72,2 миллиона рублей. Все три дороги получат новое асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на нагрузку до 115 кН — это соответствует движению тяжелого транспорта.

Ранее сообщалось, что строительная готовность нового моста через Оку составляет 24,3%. Работы планируют завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, а самого моста — 1,1 км.

Напомним, разрушенные дороги около строящегося моста через Оку восстановят после 2029 года.

Подробнее о ходе строительства моста-дублера через Оку можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.