Опубликован тендер на проект реконструкции подъездов к мосту-дублеру в Рязани

В перечень попали три объекта. Первый — участок трассы Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш протяженностью 2,7 километра (с 7-го по 9,7 км) у Шумаши. Согласно документации, сейчас это дорога III категории, после реконструкции она станет дорогой II категории с четырьмя полосами движения — по две в каждую сторону. Расчетная скорость движения вырастет до 120 км/ч. Второй объект — улица Большая в Рязани. Участок длиной 2,2 км соединит пересечение Касимовского шоссе и улицы Советской Армии с Северным обходом. Третий участок — дорога Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово.

Опубликован тендер на разработку проекта реконструкции подъездов к мосту-дублеру в Дядькове. Его начальная стоимость — 72,2 миллиона рублей, указано на сайте госзакупок.

В перечень попали три объекта в Рязани и Рязанском округе.

Первый — участок трассы Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш протяженностью 2,7 километра (с 7-го по 9,7 км) у Шумаши. Согласно документации, сейчас это дорога III категории, после реконструкции она станет дорогой II категории с четырьмя полосами движения — по две в каждую сторону. Расчетная скорость движения вырастет до 120 км/ч.

Второй объект — улица Большая в Рязани. Участок длиной 2,2 км соединит пересечение Касимовского шоссе и улицы Советской Армии с Северным обходом. После реконструкции это будет магистральная улица общегородского значения с четырьмя полосами и расчетной скоростью 80 км/ч. Для пешеходов предусмотрят тротуары шириной три метра, для велосипедистов — велодорожки шириной 1,5 метра. Вдоль дороги установят современное светодиодное освещение.

Третий участок — дорога Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово протяженностью чуть больше километра. Ее также приведут к параметрам магистральной улицы: четыре полосы, скорость до 80 км/ч, тротуары и велодорожки. Этот объект логически продолжает реконструкцию улицы Большой и учитывает проект будущего моста через Оку, который разрабатывал институт «Гипросроймост» в 2024 году.

Все три дороги получат новое асфальтобетонное покрытие, рассчитанное на нагрузку до 115 кН — это соответствует движению тяжелого транспорта.

Средства выделят из бюджета региона. Работы по проектированию должны завершиться до 30 сентября 2026 года. Само строительство планируется начать в 2027 году.

Напомним, на реконструкцию дорог направят четыре миллиарда рублей. Ввести объекты в эксплуатацию запланировано в 2029 году.

Также сообщалось, что в Дядькове появится новая дорога от моста-дублера, ее построят за «Глобусом».

