4 миллиарда рублей направят на реконструкцию подъездов к новому мосту через Оку

На реконструкцию дороги от села Шумашь до Спасск-Рязанского на участке от съезда с нового моста через Оку направят 2,3 миллиарда рублей, на реконструкцию улицы Большой в Рязани — один миллиард рублей, дороги в селе Дядьково — 492,6 миллиона рублей. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2029 году.

Четыре миллиарда рублей направят на реконструкцию подъездов к новому мосту через Оку под Рязанью. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте «Рязанские ведомости».

На реконструкцию дороги от села Шумашь до Спасск-Рязанского на участке от съезда с нового моста через Оку направят 2,3 миллиарда рублей, на реконструкцию улицы Большой в Рязани — один миллиард рублей, дороги в селе Дядьково — 492,6 миллиона рублей.

Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2029 году.

Все новости о строительстве нового моста можно прочитать в нашем сюжете.