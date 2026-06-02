В минтрансе рассказали о строительстве нового моста через Оку по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

В минтрансе Рязанской области рассказали о строительстве нового моста через Оку. Объект возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и партийной программы «Безопасные дороги», сообщили на сайте облправительства. Работы по возведению моста через Оку стартовали в апреле 2025 года. Сейчас готовность объекта составляет 22,4%. Строители работают одновременно на обоих берегах реки. В частности, на правом берегу вблизи села Дядьково специалисты возводят насыпь дороги основного хода, укрепляют ее бетонными плитами.

Строители работают одновременно на обоих берегах реки. В частности, на правом берегу вблизи села Дядьково специалисты возводят насыпь дороги основного хода, укрепляют ее бетонными плитами. Отмечается, что эта временная мера защитит конструкцию от неблагоприятных погодных условий.

Также продолжают строить монолитные опоры и сооружают стапель (специальное опорное сооружение) для сборки на берегу крупных секций пролетного строения русловой части моста. Такой метод, как уточнили в минтрансе, позволяет существенно ускорить строительство, исключив сложные и опасные работы непосредственно над рекой.

Кроме того, специалисты готовят к погружению шпунтовое ограждение, необходимое для возведения русловой опоры № 14.

На объекте задействовано 257 сотрудников, которые трудятся вахтовым методом в две смены. Это позволяет поддерживать высокий темп строительных работ и строго следовать утвержденному графику реализации проекта.

Параллельно проводятся проектно-изыскательские работы по реконструкции трех подъездных путей к новому мосту. Предусмотрено расширение проезжей части до 4 полос, общая протяженность реконструируемых участков составит около 6 км.

«По нацпроекту „Инфраструктура для жизни“ продолжается строительство нового моста через Оку. Это один из ключевых инфраструктурных проектов для Рязани и всей области, его строительство поддержал Президент РФ. Новый мост свяжет Рязань с пятью муниципальными округами и обеспечит удобный транзит в сторону Нижегородской и Владимирской областей. Региональный минтранс каждый этап работ держит на постоянном контроле. Качество должно строго соответствовать всем строительным нормам и требованиям», — сказал губернатор Павел Малков.

Строительство моста через Оку планируется завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, сам мост — 1,1 км.