Власти оценили строительную готовность нового моста через Оку

Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 24,3%. В публикации напомнили, что работы по возведению моста стартовали в апреле 2025 года. На объекте задействовано свыше 250 специалистов, они трудятся в две смены. На правом берегу, в районе села Дядьково, строители приступили к устройству шкафной стенки — первой опоры будущего моста. Уточняется, что она играет важную роль в конструкции: воспринимает нагрузки от пролетного строения и обеспечивает устойчивость переходной зоны моста.

Власти оценили строительную готовность нового моста через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на региональный минтранс.

Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 24,3%. В публикации напомнили, что работы по возведению моста стартовали в апреле 2025 года. На объекте задействовано свыше 250 специалистов, они трудятся в две смены.

На правом берегу, в районе села Дядьково, строители приступили к устройству шкафной стенки — первой опоры будущего моста. Уточняется, что она играет важную роль в конструкции: воспринимает нагрузки от пролетного строения и обеспечивает устойчивость переходной зоны моста.

Параллельно специалисты начали армирование межбалочных швов. Как объяснили в министерстве, этот этап важен для обеспечения долговечности и надежности мостового полотна. Также на объекте осуществляется монтаж монолитных опор — ключевых несущих элементов мостового перехода.

Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, строительство моста через Оку планируют завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, сам мост — 1,1 км.