Власти оценили строительную готовность нового моста через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства со ссылкой на региональный минтранс.
Отмечается, что строительная готовность объекта составляет 24,3%. В публикации напомнили, что работы по возведению моста стартовали в апреле 2025 года. На объекте задействовано свыше 250 специалистов, они трудятся в две смены.
На правом берегу, в районе села Дядьково, строители приступили к устройству шкафной стенки — первой опоры будущего моста. Уточняется, что она играет важную роль в конструкции: воспринимает нагрузки от пролетного строения и обеспечивает устойчивость переходной зоны моста.
Параллельно специалисты начали армирование межбалочных швов. Как объяснили в министерстве, этот этап важен для обеспечения долговечности и надежности мостового полотна. Также на объекте осуществляется монтаж монолитных опор — ключевых несущих элементов мостового перехода.
Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.
Напомним, строительство моста через Оку планируют завершить в 2029 году. Общая длина сооружения вместе с подходами составит 5,8 км, сам мост — 1,1 км.