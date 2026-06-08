Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 08
25°
Втр, 09
24°
Срд, 10
26°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.00 / 75.20 08/06 17:30
Нал. EUR 89.00 / 90.10 08/06 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
933
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
9 601
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
1 058
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 870
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Ясинский заявил, что «с нетерпением ждет» ужесточения правил для самокатчиков
Об этом он сказал в ответ на вопрос о СИМах от депутата гордумы Данилы Попова. Депутат отметил, что число жалоб на самокатчиков в Рязани снизилось, и связал это с уже принятыми мерами, среди которых — эвакуация на штрафстоянку. Мэр перечислил уже принятые меры и добавил: «С нетерпением ждем ужесточения норм федерального законодательства, чтобы больше требований предъявлять собственникам средств индивидуальной мобильности».

Мэр Рязани Борис Ясинский заявил, что «с нетерпением ждет» ужесточения правил для самокатчиков. Об этом он сказал в ответ на вопрос о СИМах от депутата гордумы Данилы Попова.

Депутат отметил, что число жалоб на самокатчиков в Рязани снизилось, и связал это с уже принятыми мерами, среди которых — эвакуация на штрафстоянку.

Мэр перечислил уже принятые меры и добавил:

«С нетерпением ждем ужесточения норм федерального законодательства, чтобы больше требований предъявлять собственникам средств индивидуальной мобильности».

Напомним, Борис Ясинский на своем ежегодном отчете перед жителями допустил полный запрет электросамокатов в Рязани. Тогда же он анонсировал уборку лавочек с улицы Почтовой. Часть скамеек убрали 23 мая. Вместо них на Почтовой появились туи в вазонах.

Кроме того, рязанцы называли меры ограничений для самокатчиков в центре города чрезмерно жесткими.