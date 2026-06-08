Мэр Рязани Борис Ясинский заявил, что «с нетерпением ждет» ужесточения правил для самокатчиков. Об этом он сказал в ответ на вопрос о СИМах от депутата гордумы Данилы Попова.
Депутат отметил, что число жалоб на самокатчиков в Рязани снизилось, и связал это с уже принятыми мерами, среди которых — эвакуация на штрафстоянку.
Мэр перечислил уже принятые меры и добавил:
«С нетерпением ждем ужесточения норм федерального законодательства, чтобы больше требований предъявлять собственникам средств индивидуальной мобильности».
Напомним, Борис Ясинский на своем ежегодном отчете перед жителями допустил полный запрет электросамокатов в Рязани. Тогда же он анонсировал уборку лавочек с улицы Почтовой. Часть скамеек убрали 23 мая. Вместо них на Почтовой появились туи в вазонах.
Кроме того, рязанцы называли меры ограничений для самокатчиков в центре города чрезмерно жесткими.