Ясинский заявил, что «с нетерпением ждет» ужесточения правил для самокатчиков

Об этом он сказал в ответ на вопрос о СИМах от депутата гордумы Данилы Попова. Депутат отметил, что число жалоб на самокатчиков в Рязани снизилось, и связал это с уже принятыми мерами, среди которых — эвакуация на штрафстоянку. Мэр перечислил уже принятые меры и добавил: «С нетерпением ждем ужесточения норм федерального законодательства, чтобы больше требований предъявлять собственникам средств индивидуальной мобильности».

Мэр Рязани Борис Ясинский заявил, что «с нетерпением ждет» ужесточения правил для самокатчиков. Об этом он сказал в ответ на вопрос о СИМах от депутата гордумы Данилы Попова.

Депутат отметил, что число жалоб на самокатчиков в Рязани снизилось, и связал это с уже принятыми мерами, среди которых — эвакуация на штрафстоянку.

Мэр перечислил уже принятые меры и добавил:

«С нетерпением ждем ужесточения норм федерального законодательства, чтобы больше требований предъявлять собственникам средств индивидуальной мобильности».

Напомним, Борис Ясинский на своем ежегодном отчете перед жителями допустил полный запрет электросамокатов в Рязани. Тогда же он анонсировал уборку лавочек с улицы Почтовой. Часть скамеек убрали 23 мая. Вместо них на Почтовой появились туи в вазонах.

Кроме того, рязанцы называли меры ограничений для самокатчиков в центре города чрезмерно жесткими.