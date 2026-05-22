В Рязани начали эвакуировать СИМы на штрафстоянку

В Рязани начали эвакуировать средства индивидуальной мобильности, припаркованные с нарушением правил благоустройства. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службе горадминистрации. Нарушения в размещении средств индивидуальной мобильности установили на Первомайском проспекте, проезде Завражнова, улице Дзержинского. Инспекторы сфотографировали их и составили акт. Затем СИМы переместили на спецплощадку МКУ «Техобеспечение», которая находится около домов № 12 и 13 на улице Бирюзова. Самокаты и велосипеды возвращают владельцу после подачи заявления и возмещения расходов на перемещение и хранение.

Ранее стало известно, что все СИМы, оставленные вне специальных велопарковок, эвакуируют. Ранее администрация публиковала тарифы.