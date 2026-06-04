В Рязани на Почтовой появилось новое цветочное оформление

На центральной пешеходной улице Почтовой в Рязани появилось новое цветочное оформление. Здесь установили 56 декоративных вазонов двух размеров. В крупных контейнерах высадили 26 туй — вечнозеленые растения, которые формируют основной облик композиции и сохраняют декоративность круглый год. В небольших вазонах разместили летние цветы: бегонии, петунии, цинерарии, лобелию и другие декоративные растения.

На центральной пешеходной улице Почтовой в Рязани появилось новое цветочное оформление. Об этом сообщили в городской администрации.

Здесь установили 56 декоративных вазонов двух размеров. В крупных контейнерах высадили 26 туй — вечнозеленые растения, которые формируют основной облик композиции и сохраняют декоративность круглый год.

В небольших вазонах разместили летние цветы: бегонии, петунии, цинерарии, лобелию и другие декоративные растения.

В мэрии отметили, что сочетание хвойных и цветущих культур делает композицию более выразительной и позволяет поддерживать привлекательный вид улицы в течение всего сезона.