Мэр: уберем часть скамеек с Почтовой, «чтобы там собиралось меньше людей»

Вопрос об улице Почтовой поступил от рязанки, которая рассказала о шуме, неприличном поведении молодежи и мусоре по утрам. Ясинский отметил, что городские службы приступают к уборке с шести часов утра, но не справляются с таким количеством мусора. «Приняли ряд мер по охране общественного порядка. Встречал коллег из других регионов, было стыдно. Много архитектурных форм там находится — лавочек и скамеек. Будем вынуждены сократить их количество, чтобы там собиралось меньше людей в ночное время, и, соответственно, происходило меньшее количество распития спиртных напитков», — сказал Ясинский.

Мэр также заявил, что если в ближайшее время меры не подействуют, то совместно с правительством Рязанской области они «будут выходить на ограничение режима».