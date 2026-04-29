Мэр Ясинский допустил полный запрет электросамокатов в Рязани

Глава администрации Борис Ясинский на отчете рассказал, что в Рязани ввели ряд ограничений для средств индивидуальной мобильности в исторической части города. Снижена максимальная скорость, определены зоны для парковки и их хранения, утвержден регламент изъятия при нарушениях. Эти меры призваны повысить безопасность пешеходов. Ясинский предупредил, что если новые правила не приведут к снижению аварийности, городские власти будут вынуждены рассмотреть полный запрет на использование электросамокатов и аналогичных устройств.

Он отметил, что такое решение не пользуется популярностью, но может стать необходимостью — тем более что в ряде регионов подобные ограничения уже действуют.

После этого заявления на публичном отчете перед жителями прозвучали аплодисменты от части зала.

Ранее рязанцы назвали зоны для электросамокатов в центре города чрезмерно жесткими.

При этом в России хотят ужесточить правила аренды. В 2024 году количество ДТП с электросамокатами увеличилось на 44%. В 2025 году не планировалось вводить полный запрет.