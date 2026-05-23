На улице Почтовой в Рязани убрали все скамейки
Отмечается, что с пешеходной улицы убрали все лавки. Ранее мэр Борис Ясинский заявлял о планах убрать часть скамеек с улицы Почтовой, «чтобы там собиралось меньше людей». В том числе планы были связаны с мусором, который не успевают убирать службы.
На улице Почтовой в Рязани убрали все скамейки. Об этом сообщили в соцсетях 23 мая.
При этом нарколог считал, что демонтаж скамеек на Почтовой даст обратный эффект.