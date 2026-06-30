На подрядчика провального ремонта подземного перехода у «Барса» подали в суд

Арбитражный суд Рязанской области принял к производству иск прокуратуры региона в интересах городской администрации к «Дирекции благоустройства города» и ООО «Парад-Окс». Надзорное ведомство требует признать недействительным дополнительное соглашение к контракту на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода у остановки «ТД Барс» и взыскать с подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

На подрядчика провального ремонта подземного перехода у «Барса» на Московском шоссе подали в суд. Соответствующая информация опубликована в картотеке Арбитражных дел.

Арбитражный суд Рязанской области принял к производству иск прокуратуры региона в интересах городской администрации к «Дирекции благоустройства города» и ООО «Парад-Окс». Надзорное ведомство требует признать недействительным дополнительное соглашение к контракту на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода у остановки «ТД Барс» и взыскать с подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

Одновременно суд удовлетворил заявление прокуратуры об обеспечительных мерах, арестовав денежные средства подрядчика.

Согласно материалам дела, речь идет о взыскании 2 миллионов 144 тысяч 727 рублей процентов за период с мая 2025 года по июнь 2026 года. Кроме того, прокуратура требует взыскать проценты, начисляемые по ключевой ставке Банка России, с суммы основного долга, который составляет почти 12 миллионов рублей, вплоть до момента фактического погашения задолженности.

Следующее судебное заседание по делу назначено на начало августа.

Напомним, качество работ по восстановлению подземного перехода на Московском шоссе неоднократно становилось предметом жалоб горожан. Жители указывали на многочисленные недостатки и нарушения при проведении капитального ремонта.

Ранее сообщалось, что после волны критики подрядная организация все же приступила к устранению выявленных дефектов в подземном переходе.

В мае губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, назвав проведенные работы по ремонту перехода провальными и потребовав от ответственных лиц разобраться в ситуации.

Стоимость работ — 34,5 миллиона рублей