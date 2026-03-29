Подрядчик приступил к устранению дефектов в подземном переходе у «Барса на Московском». Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Со ссылкой на мэрию отмечается, что объект находится на гарантии. Согласно контракту, выявленные дефекты подрядная организация должна устранить за свой счет — и сделает это в весенне-летний период. Работы уже начались.

Напомним, осенью 2025 года завершился ремонт подземного перехода. На проведение работ выделяли 34 миллиона 504 тысячи 80 рублей.

Рязанцы жаловались на сколы, неровную укладку плитки и подтопления. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства 18 марта.

Губернатор Павел Малков назвал жалобы на ремонт подземного перехода «вечной темой», которая регулярно появляется в соцсетях, и потребовал у первого замглавы горадминистрации Дмитрию Лощинину взять дело на контроль.

Фото: скриншот из выпуска ГТРК «Ока».