Рязанцы вновь подняли тему ремонта подземного перехода у «Барса»

Рязанцы вновь подняли тему ремонта подземного перехода у «Барса» на Московском шоссе. Несмотря на капремонт, завершенный в 2025 году, пешеходы продолжили жаловаться на состояние объекта. Вопрос обсудили на заседании регионального правительства 18 марта.

«Переход уже выглядит неприглядно: появилась ржавчина и появились протечки на потолке», — зачитали жалобы рязанцев из соцсетей на заседании.

Губернатор Павел Малков назвал ситуацию «вечной темой», которая регулярно появляется в соцсетях, и потребовал у первого замглавы горадминистрации Дмитрию Лощинину взять дело на контроль.

«Надо привести переход в порядок и проверить, работают ли там камеры системы „Безопасный город“. Если оборудование отсутствует — установить его», — поручил глава региона.

В мэрии пояснили, что подрядчику уже направлена претензия, и устранение недочетов запланировано на весну-лето 2026 года.

Отметим, около и в переходе за последние месяцы в этом месте зафиксировано несколько инцидентов. В марте 2026 года 18-летний студент поскользнулся и ушиб запястье, а буквально на следующий день в том же переходе упала его мать; чуть ранее, в январе, 17-летняя школьница получила сотрясение мозга после падения на льду у остановки «Барс».

Напомним, осенью 2025 года рязанцы уже критиковали качество ремонта. Тогда жаловались на сколы, неровную укладку плитки и подтопления после дождей. Администрация обещала, что подрядчик устранит замечания.