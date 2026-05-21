Малков прокомментировал провальные работы по ремонту подземного перехода у «Барса»

«Глава администрации Рязани мне докладывал по этой ситуации. Работы по ремонту перехода около Барса не приняты. Подрядчику выдавались предписания по устранению нарушений, в настоящее время ведут претензионную работу юристы», — пояснил губернатор.

Губернатор Рязанской области Павел Малков высказался о ситуации с пешеходными переходами у «Барса» на Московском шоссе. Тему подняли в ходе прямого эфира с главой региона.

Рязанцы сообщили, что в недавно отремонтированном переходе протекают швы, а у входа сотрудники магазинов активно раздают рекламные листовки, из-за чего вокруг скапливается мусор и пыль.

«Глава администрации Рязани мне докладывал по этой ситуации. Работы по ремонту перехода около Барса не приняты. Подрядчику выдавались предписания по устранению нарушений, в настоящее время ведут претензионную работу юристы», — пояснил губернатор.

Малков также поручил городской администрации навести порядок в переходе у остановки «Университет МВД» — там не работает освещение, а стены исписаны граффити. Кроме того, власти готовят дополнительные механизмы борьбы с нелегальной рекламой. Новые меры планируется запустить в ближайшее время.

Напомним, рязанцы раскритиковали ремонт подземного перехода около «Барса».

На реконструкцию потратили 34,5 миллиона рублей.