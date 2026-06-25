Силуанов не увидел скачка цен на бензин в России

У главы Минфина спросили, не приходится ли кабмину закладывать в бюджет дополнительные средства «на фоне скачков цен на бензин». Силуанов ответил, что в целом не может согласиться, что рост цен есть. По его словам, подорожание наблюдается только на некоторых независимых АЗС. Силуанов добавил, что у заправок, которые принадлежат системообразующим компаниям, «если цены и выросли, то незначительно».

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что не увидел скачка цен на бензин в стране. Об этом 24 июня он заявил в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

У главы Минфина спросили, не приходится ли кабмину закладывать в бюджет дополнительные средства «на фоне скачков цен на бензин». Силуанов ответил, что в целом не может согласиться, что рост цен есть. По его словам, подорожание наблюдается только на некоторых независимых АЗС.

Силуанов добавил, что у заправок, которые принадлежат системообразующим компаниям, «если цены и выросли, то незначительно».

Напомним, 18 июня в Рязанской области заметили бензин по 140 рублей за литр на заправке у села Поляны. На следующий день электронное табло на АЗС полностью погасло: информация о стоимости топлива отсутствовала. Также в соцсетях распространялась информация, что в Дубровичах топливо продавали за 99,98 рубля.

Позже в ФАС отреагировали на ситуацию с завышенными ценами на бензин в регионе. Там заявили, что пока оценивают обстановку.

Кроме того, рязанцы замечали скопление машин на АЗС. Водители призывали ГАИ навести порядок с очередями около заправок.