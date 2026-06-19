В ФАС рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин

Сотрудник пресс-службы 19 июня в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что «пока комментариев нет, пока оцениваем обстановку».

Управлении Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин.

Сотрудник пресс-службы 19 июня в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что «пока комментариев нет, пока оцениваем обстановку».

Напомним, 18 июня в Рязанской области заметили бензин по 140 рублей за литр на заправке в Полянах. Как рассказали очевидцы, сегодня на заправке бензин не продавали.

Также в соцсетях распространяется информация, что в Дубровичах топливо продают за 99,98 рублей.