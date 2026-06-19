В ФАС рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин
Сотрудник пресс-службы 19 июня в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что «пока комментариев нет, пока оцениваем обстановку».
Управлении Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области рассказали, что будут делать с завышенными ценами на рязанский бензин.
Сотрудник пресс-службы 19 июня в беседе с корреспондентом РЗН. инфо заявила, что «пока комментариев нет, пока оцениваем обстановку».
Напомним, 18 июня в Рязанской области заметили бензин по 140 рублей за литр на заправке в Полянах. Как рассказали очевидцы, сегодня на заправке бензин не продавали.
Также в соцсетях распространяется информация, что в Дубровичах топливо продают за 99,98 рублей.