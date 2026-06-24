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Рязанцы призвали ГАИ навести порядок с очередями около АЗС
По их словам, из-за пробок около АЗС у жильцов возникли трудности с проездом к дому. «Машины стоят в три полосы и никто не пропускает, опасаясь, что кто-то вклинится в очередь за бензином. Так можно простоять десятки минут. ГАИ пора заняться этой ситуацией», — заявил собеседник.

Рязанцы призвали ГАИ навести порядок с очередями около АЗС. В редакцию обратился житель ЖК «Яркий» на улице Зубковой.

По его словам, из-за пробок около АЗС у жильцов возникли трудности с проездом к дому.

«Машины стоят в три полосы и никто не пропускает, опасаясь, что кто-то вклинится в очередь за бензином. Так можно простоять десятки минут. ГАИ пора заняться этой ситуацией», — заявил собеседник.

По его словам, аналогичная ситуация возникает и при выезде от ЖК «Яркий».

Ранее на АЗС в Рязани начали образовываться длинные очереди из автомобилей. Иногда это приводит к конфликтам и дракам.