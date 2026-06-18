В Рязанской области заметили бензин по 140 рублей за литр

В селе Поляны Рязанской области на одной из автозаправок заметили стоимость бензина АИ-95 на уровне 140 рублей за литр. Для сравнения, средняя цена этого вида топлива в регионе составляет около 68-70 рублей за литр, и на большинстве АЗС Рязани она держится примерно в этих пределах.

В селе Поляны Рязанской области на одной из автозаправок заметили стоимость бензина АИ-95 на уровне 140 рублей за литр. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Для сравнения, средняя цена этого вида топлива в регионе составляет около 68-70 рублей за литр, и на большинстве АЗС Рязани она держится примерно в этих пределах.

Таким образом, заявленная стоимость почти в два раза превышает привычный уровень для области. При этом не уточняется, идет ли речь об ошибке на табло или актуальной цене топлива.