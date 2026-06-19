На АЗС у Полян, где заметили бензин по 140 рублей, погасло табло

Жители Рязанской области вновь обратили внимание на автозаправку у села Поляны, где днем ранее заметили стоимость бензина АИ-95 в размере 140 рублей за литр. Информацией с РЗН. Инфо поделились читатели. Утром 19 июня очевидцы сообщили, что электронное табло на АЗС полностью погасло: информация о стоимости топлива на нем отсутствовала.

Жители Рязанской области вновь обратили внимание на автозаправку у села Поляны, где днем ранее заметили стоимость бензина АИ-95 в размере 140 рублей за литр. Информацией с РЗН. Инфо поделились читатели.

Утром 19 июня очевидцы сообщили, что электронное табло на АЗС полностью погасло: информация о стоимости топлива на нем отсутствовала.

Ранее появились фотографии заправки, на которых литр АИ-95 продавался по 140 рублей. Для сравнения, средняя стоимость бензина этой марки в Рязанской области составляет около 68-70 рублей за литр.