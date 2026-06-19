В Рязани у АЗС в Дашках образовалась очередь из-за отсутствия бензина

В Рязани у одной из автозаправочных станций в Дашках образовалась длинная очередь из автомобилей. По словам рязанцев, затор растянулся от ТЦ «Апельсин». Причиной ажиотажа, как утверждают местные жители, стали высокие цены на топливо и отсутствие бензина АИ-92 на заправке.

В Рязани у одной из автозаправочных станций в Дашках образовалась длинная очередь из автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам рязанцев, затор растянулся от ТЦ «Апельсин». Причиной ажиотажа, как утверждают местные жители, стали высокие цены на топливо и отсутствие бензина АИ-92 на заправке.

Ранее у села Поляны на одной из АЗС заметили стоимость бензина АИ-95 на уровне 140 рублей за литр. Позднее на этой же заправке электронное табло полностью погасло: информация о стоимости топлива на нем отсутствовала.