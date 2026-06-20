В Песочне свет вернули во все дома

В 13:56 20 июня из-за «повреждения кабельных линий 10кВ произошло технологическое отключение электроэнергии» на улицах: Зубковой; Колупановка; Новоселов. Отмечается, что электроснабжение потребителей восстановили в полном объеме.

В Песочне свет вернули во все дома. Об этом сообщили в РГРЭС.

В 13:56 20 июня из-за «повреждения кабельных линий 10кВ произошло технологическое отключение электроэнергии» на улицах:

Зубковой;

Колупановка;

Новоселов.

Отмечается, что в 15:32 восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме.

Напомним, свет в Кальном и Песочне отключали в 14:46 19 июня. В 22:00 его обещали включить. Однако электричество появилось в домах только к 15 часам 20 июня.

В соцсетях местные жители писали, что у них разморозились холодильники, еда «полетела в мусорку».

Ранее власти заявляли, что в Кальном перестанут постоянно отключать электричество в июле. Сейчас проходят работы по модернизации сетей, поэтому света часто нет.