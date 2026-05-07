В Рязани суд продлил содержание под стражей обвиняемому во взрыве гранаты в кафе, где погиб человек

Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил под стражей 19-летнего Апанди Рохоева. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Ходатайство защиты о переводе обвиняемого под подписку о невыезде отклонено — молодой человек останется в СИЗО до 7 июня 2026 года.