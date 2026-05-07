В Рязани суд продлил содержание под стражей обвиняемому во взрыве гранаты в кафе, где погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе суда Советского района.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил под стражей 19-летнего Апанди Рохоева. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Ходатайство защиты о переводе обвиняемого под подписку о невыезде отклонено — молодой человек останется в СИЗО до 7 июня 2026 года.
Напомним, летом 2025 года возле ТЦ «Малина» в Рязани взорвалась граната. Выяснилось, что ЧП случилось в кафе неподалеку. От взрыва пострадали пять человек: один погиб, четверо попали в больницу.
По версии следствия, гранату в кафе принес 19-летний Апанди Рохоев. При обыске на съемной квартире у подозреваемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.
Подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) заключили под стражу.
Ранее вынесли приговор одному из других виновников во взрыве гранаты в центре Рязани.