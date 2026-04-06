Взорвавший гранату в центре Рязани мужчина останется в СИЗО

Советский суд продлил Апанди Рохоеву, обвиняемому во взрыве гранаты в «Малине», в результате которого погиб человек, содержание под стражей. На заседании стало известно, что дело передали другому следователю. Потерпевших не было в суде из-за занятости. Через следователя они сообщили, что ходатайство следователя о продлении СИЗО поддерживает, также, как и прокурор. Далее адвокат Рохоева заявил, что после последнего продления СИЗО 5 марта не проведено ни одного следственного действия. «Следователь говорит о назначении еще одной экспертизы — как в таком случае ее успеют провести в течении месяца», — сказал защитник. Он попросил изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Суд выслушал стороны и продлил Рохоеву содержание до 10 месяцев.

Перед началом судебного заседания журналист РЗН. Инфо делала фото обвиняемого в аквариуме. Судья на это дал разрешение. Защитник 19-летнего Рохоева пытался возразить против фото, обратившись к конвойным. Те сослались на разрешение судьи.

Через четыре дня у Апанди Рохоева день рождения, ему исполняется 20 лет. Он проведет его в следственном изоляторе. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. Суд продлил ему содержание под стражей до 10 месяцев, то есть до 7 мая 2026 года включительно.

Напомним, летом 2025 года возле ТЦ «Малина» в Рязани взорвалась граната. Выяснилось, что ЧП случилось в кафе неподалеку. От взрыва пострадали пять человек: один погиб, четверо попали в больницу.

По версии следствия, гранату в кафе принес 19-летний Апанди Рохоев. При обыске на съемной квартире у подозреваемого нашли светошумовой патрон, пять пустых магазинов от автомата Калашникова, предмет, схожий с пистолетом неизвестной марки.

Подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконном приобретении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) заключили под стражу.

Ранее вынесли приговор одному из других виновников во взрыве гранаты в центре Рязани.