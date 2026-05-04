Расследование о смерти рязанки под глыбой льда в начале весны завершено

Расследование о смерти 27-летней рязанки под глыбой льда завершено, возбуждено уголовное дело против директора УК, ответственной за уборку крыши на Первомайском проспекте. Об этом 4 мая сообщила журналист РЗН из зала Советского районного суда. На заседании 32-летний Артем Солодов, фигурант дела, заявил, что не знает, занимает ли он еще должность директора «Олимп-сервис», так как не общается с коллегами. Он признал вину в выполнении работ, не соответствующих требованиям безопасности, и раскаялся. Судья рассмотрел запрос о продлении домашнего ареста Солодова до 29 мая 2026 года для утверждения обвинительного заключения. Солодов и его защитник не возражали. В итоге суд продлил арест до 29 мая.

В начале заседания 32-летний фигурант Артем Солодов пояснил, что не в курсе занимает ли еще должность директора «Олимп-сервис», потому что не общается ни с кем из своих бывших коллег.

В зале суда стало известно, что Солодов признает вину по вменяемой ему уголовной статье (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека) в полном объеме. В содеянном Артем Солодов раскаивается.

Фигуранту запросили продление домашнего ареста до 29 мая 2026 года. Далее следователь сообщил, что следственные действия завершены, дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Домашний арест на этот срок нужен, чтобы прокурор успел утвердить обвинительное заключение.

Солодов и его защитник не возражали против требования следователя.

«Мой доверитель заинтересован в скорейшем завершении данного уголовного дела», — подчеркнул адвокат.

В итоге суд вынес решение продлить Артему Солодову домашний арест до 29 мая.

Напомним, в начале марта в центре Рязани глыбы льда и снега обрушились на девушку. 27-летняя пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Девушка погибла в больнице.

Известно, что жители дома на Первомайском проспекте, наледь с крыши которого убила рязанку, просили убрать ее в феврале. Незадолго до смерти рязанка отпраздновала день рождения. Погибшая работала хирургической медсестрой стоматологической клиники.

Директора УК Артема Солодова, который был ответственен за уборку этой крыши от льда и снега, поместили под домашний арест, несмотря на требования следствия о СИЗО.

