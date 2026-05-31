В Рязани проведут аукцион на право жилой застройки в Горроще

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Шевченко, 2-й Линии, 3-го Мопровского переулка, Высоковольтной, Профессора Никулина, Чкалова, Весенней, Новопавловской проведут до 1 августа. Общая площадь территории составляет 60,29 га. Согласно постановлению, начальную цену аукциона определят в течение десяти рабочих дней. Размер задатка для участников — 20% от начальной цены.

Напомним, в 2025 году стало известно, что в Горроще намерены построить многоэтажки. Позже мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о разработке проекта комплексного развития территории. Глава администрации отметил, что с жителями домов, не признанных аварийными, проведут встречи, на которых они выразят свое мнение по поводу плана застройки.

В апреле 2026 года опубликовали проект КРТ. На территории установили максимальный процент застройки — 60%. При этом предельная площадь жилых помещений (квартир) составит 382 тысячи м², нежилых — 28 тысяч м², в том числе 27 тысяч м² помещений коммерческого использования. Максимальное количество надземных этажей — 28.

Позже стало известно, что в Рязани приступят к комплексному развитию территории Горрощи и снесут 88 зданий.