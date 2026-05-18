В Рязани приступят с комплексному развитию территории Горрощи и снесут 88 зданий

Работы охватят улицы Шевченко, 2-й Линия, 3-го Мопровского переулка, Высоковольтная, Профессора Никулина, Чкалова, Весенняя и Новопавловская. Общая площадь территории составляет 60,29 га. На данном участке расположены 199 объектов капитального строительства, в том числе многоквартирные и индивидуальные жилые дома, коммерческие помещения, гаражи, склады, школы №№ 24, 17 и детский сад № 102. Мэрия также утвердила перечень из 88 зданий, которые подлежат сносу. В рамках комплексного развития на территории разрешено строить малоэтажные и многоэтажные дома, образовательные учреждения, объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, парки и площадки для занятий спортом.

Власти Рязани приняли решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Шевченко, 2-й Линии, 3-го Мопровского переулка, Высоковольтной, Профессора Никулина, Чкалова, Весенней и Новопавловской. Информация содержится в постановлении администрации города.

Общая площадь территории составляет 60,29 га. На данном участке расположены 199 объектов капитального строительства, в том числе многоквартирные и индивидуальные жилые дома, коммерческие помещения, гаражи, склады, школы №№ 24, 17 и детский сад № 102.

Мэрия также утвердила перечень зданий, которые подлежат сносу. В список вошли 88 объектов.

В рамках комплексного развития на территории разрешено строить малоэтажные и многоэтажные дома, образовательные учреждения, объекты культурно-досуговой деятельности, магазины, парки и площадки для занятий спортом.

Постановление администрации о КРТ вступило в силу.

В 2025 году стало известно, что в Горроще намерены построить многоэтажки. Позже мэр Рязани Борис Ясинский рассказал о разработке проекта комплексного развития территории. Глава администрации отметил, что с жителями домов, не признанных аварийными, проведут встречи, на которых они выразят свое мнение по поводу плана застройки.

В апреле 2026 года опубликовали проект КРТ. На территории установили максимальный процент застройки — 60%. При этом предельная площадь жилых помещений (квартир) составит 382 тысячи м², нежилых — 28 тысяч м², в том числе 27 тысяч м² помещений коммерческого использования. Максимальное количество надземных этажей — 28.