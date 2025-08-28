В Горроще намерены построить многоэтажки

В квадрате улиц Высоковольтная, Шевченко, Весенняя и Мопровского переулка намерены построить многоэтажки. Рязанец в комментариях отметил, что территория бесхозна уже несколько лет. «Пройти страшно, дебри в центре города», — написал пользователь. На это в мэрии ответили, что готовится официальное решение о включении указанной территории в программу комплексного развития территорий. «Этот документ согласовывается со всеми необходимыми службами. После его принятия будет объявлен конкурс на выбор застройщика», — написали в ведомстве.

В квадрате улиц Высоковольтная, Шевченко, Весенняя и Мопровского переулка намерены построить многоэтажки. Об этом под постами губернатора Павла Малкова сообщили в горадминистрации в ответ на просьбу обратить внимание на территорию.

Рязанец в комментариях отметил, что территория бесхозна уже несколько лет.

«Пройти страшно, дебри в центре города», — написал пользователь.

На это в мэрии ответили, что готовится официальное решение о включении указанной территории в программу комплексного развития территорий.

«Этот документ согласовывается со всеми необходимыми службами. После его принятия будет объявлен конкурс на выбор застройщика», — написали в ведомстве.

Иллюстративное фото