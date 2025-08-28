В Горроще намерены построить многоэтажки
В квадрате улиц Высоковольтная, Шевченко, Весенняя и Мопровского переулка намерены построить многоэтажки. Об этом под постами губернатора Павла Малкова сообщили в горадминистрации в ответ на просьбу обратить внимание на территорию.
Рязанец в комментариях отметил, что территория бесхозна уже несколько лет.
«Пройти страшно, дебри в центре города», — написал пользователь.
На это в мэрии ответили, что готовится официальное решение о включении указанной территории в программу комплексного развития территорий.
«Этот документ согласовывается со всеми необходимыми службами. После его принятия будет объявлен конкурс на выбор застройщика», — написали в ведомстве.
