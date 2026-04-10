В Рязани обсудили планы по строительству в районе улиц Высоковольтная и Шевченко

Глава администрации Рязани Борис Ясинский рассказал о строительстве в районе улиц Высоковольтная, Весенняя и Шевченко. Подробностями н поделился в рамках личного приема жителей. По его словам, планируется комплексное развитие территории. Проект решения о комплексном развитии территории уже создан и опубликован на сайте администрации. Он отметил, что в ближайшее время состоятся встречи с жителями домов, не признанных аварийными, которые должны будут решить, согласны ли они с планом застройки. «После этого пройдут торги по выбору подрядчика», — говорится также в сообщении.

