Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
11°
Пнд, 13
ЦБ USD 76.97 -0.87 11/04
ЦБ EUR 90.01 -0.87 11/04
Нал. USD 78.18 / 77.80 11/04 08:03
Нал. EUR 91.46 / 91.50 11/04 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
859
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 283
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 718
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 690
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Мэрия опубликовала проект застройки в Горроще
Опубликован проект комплексного развития территории жилой застройки в Горроще. Соответствующее постановление размещено на сайте горадминистрации.

Территория площадью 60,29 га, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах улиц Шевченко, 2-я Линии, 3-й Мопровского переулка, Высоковольтной, Профессора Никулина, Чкалова, Весенней, Новопавловской.

На территории установлен максимальный процент застройки — 60%. При этом предельная площадь жилых помещений (квартир) составляет 382 тысячи м², нежилых — 28 тысяч м², в том числе 27 тысяч м² помещений коммерческого использования. Максимальное количество надземных этажей — 28.

1000 м² передается в собственность региона. Минимальный процент площади, занятой зелеными насаждениями, — 8%. Сносу подлежат 88 объектов капстроительства.

В постановлении также указано, что при разработке документации предусматривается строительство/реконструкция детских садов (из расчета 40 мест на 1000 жителей) и школ (из расчета 100 мест на 1000 жителей).

Срок реализации проекта — 12 лет.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что в квадрате улиц Высоковольтная, Шевченко, Весенняя и Мопровского переулка намерены построить многоэтажки.

В апреле 2026-го глава горадминистрации Борис Ясинский сообщил, что там планируется комплексное развитие территории. Пройдут встречи с жителями домов, не признанных аварийными, — именно им предстоит решить, согласны ли с планом застройки. После состоятся торги по выбору подрядчика.