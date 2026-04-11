Мэрия опубликовала проект застройки в Горроще

На территории установлен максимальный процент застройки — 60%. При этом предельная площадь жилых помещений (квартир) составляет 382 тысячи м², нежилых — 28 тысяч м², в том числе 27 тысяч м² помещений коммерческого использования. Максимальное количество надземных этажей — 28.

1000 м² передается в собственность региона. Минимальный процент площади, занятой зелеными насаждениями, — 8%. Сносу подлежат 88 объектов капстроительства.

В постановлении также указано, что при разработке документации предусматривается строительство/реконструкция детских садов (из расчета 40 мест на 1000 жителей) и школ (из расчета 100 мест на 1000 жителей).

Срок реализации проекта — 12 лет.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что в квадрате улиц Высоковольтная, Шевченко, Весенняя и Мопровского переулка намерены построить многоэтажки.

В апреле 2026-го глава горадминистрации Борис Ясинский сообщил, что там планируется комплексное развитие территории. Пройдут встречи с жителями домов, не признанных аварийными, — именно им предстоит решить, согласны ли с планом застройки. После состоятся торги по выбору подрядчика.