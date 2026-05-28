Одноклассник девочки, убитой родным братом в Рязани, сообщил детали случившегося

«Я ее одноклассник, лично знаком с семьей. Ей перерезали горло и нанесли около 20 ножевых ранений», — заявил собеседник издания. Кроме того, он рассказал, что семья у погибшей девочки была «обычная». Одноклассник уточнил, что про отношения с братом подросток никогда не говорила. «Мы с ней учились с первого по шестой класс, сейчас она уже должна была девятый класс окончить. Она была доброй, общительной, обычная девочка», — отметил собеседник «АиФ-Москва».

Одноклассник девочки, убитой родным братом в Рязани, рассказал детали случившегося. Об этом сообщило издание «АиФ-Москва».

"Я ее одноклассник, лично знаком с семьей. Ей перерезали горло и нанесли около 20 ножевых ранений", — заявил собеседник издания.

Кроме того, он рассказал, что семья у погибшей девочки была «обычная». Одноклассник уточнил, что про отношения с братом подросток никогда не говорила.

«Мы с ней учились с первого по шестой класс, сейчас она уже должна была девятый класс окончить. Она была доброй, общительной, обычная девочка», — отметил собеседник «АиФ-Москва».

Напомним, убийство произошло в ночь на 24 мая в квартире на улице Островского. По неофициальным данным, там собралась компания подростков, пока родителей не было дома.

Как сообщали в региональном СК, взрослые оставили сына и дочь вдвоем. Вечером 24 мая родители вернулись и в одной из комнат нашли тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. При этом брат потерпевшей скрылся с места, его заподозрили в убийстве.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Затем подростка поймали, он признался. Выяснилось, что между братом и сестрой произошел конфликт, после чего подозреваемый ударил ее несколько раз ножом.

Кроме того, СМИ сообщали, что перед смертью школьница написала в интернете послание, которое многие пользователи посчитали пророческим.