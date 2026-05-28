За убийство 15-летней девочки в Рязани задержан ее 17-летний брат

Установлено, что в ночь на 24 мая между 17-летним фигурантом и его 15-летней родной сестрой произошел конфликт, в ходе которого подросток нанес девочке несколько ударов ножом. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемый скрылся. 17-летнего юношу задержали на территории региона 27 мая. Он дал признательные показания и рассказал о совершенном им преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

За убийство 15-летней девочки в Рязани задержан ее 17-летний брат. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что в ночь на 24 мая между 17-летним фигурантом и его 15-летней родной сестрой произошел конфликт, во время которого подросток нанес девочке несколько ударов ножом. Потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте. После совершенного преступления подозреваемый скрылся.

17-летнего юношу задержали на территории региона 27 мая. Он дал признательные показания и рассказал о совершенном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в доме на улице Островского. Сообщалось, что вечером 24 мая родители потерпевшей вернулись к себе в квартиру в Рязани, где в одной из комнат обнаружили тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти.

Накануне семейная пара уехала из дома, оставив девочку и 17-летнего сына вдвоем. Брата после преступления разыскивали.