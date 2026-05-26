В СК подтвердили гибель девочки в Рязани, брат которой скрылся после ее смерти

Установлено, что вечером 24 мая родители потерпевшей вернулись к себе в квартиру в Рязани, где в одной из комнат обнаружили тело 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. Накануне семейная пара уехала из дома, оставив 15-летнюю дочь и 17-летнего сына вдвоем. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Кроме того, устанавливается местонахождение брата потерпевшей, который проверяется на причастность к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на улице Островского.