Стало известно, что убитая в Рязани 15-летняя девочка оставила в соцсетях статус

Об этом сообщает aif.ru. Перед смертью школьница написала в интернете послание, которое многие пользователи посчитали пророческим. «Забери с собой мою молодость, забери с собой, мне нечего терять», — написала она. Напомним, вечером 24 мая родители вернулись домой и нашли в одной из комнат тело своей дочери с признаками насильственной смерти. Накануне они уехали, оставив ее и 17-летнего сына одних. После инцидента брат пропал.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время устанавливается местонахождение юноши, его проверяют на возможную причастность к преступлению.

Местонахождение ее брата до сих пор не известно. Последний раз он был в сети днем 23 мая, за день до происшествия.

Предположительно, после того как родители уехали, брат и сестра пригласили друзей в гости. Что произошло после этого, пока неизвестно.