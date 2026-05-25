В Рязани разыскивают 17-летнего юношу после гибели 15-летней девушки в доме на улице Островского

По неофициальным данным, 22 мая в квартире на улице Островского, 22 к.1 собралась компания подростков, пока родителей не было дома. В результате погибла 15-летняя девушка. Ее брат, находившийся там же, скрылся с места происшествия.

Полиция объявила его в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 УК РФ (убийство). Разыскивается Екимов Дмитрий Олегович 2009 года рождения, зарегистрированный по этому же адресу. Причина смерти девушки пока не уточняется.

