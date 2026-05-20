В Рязани отменили режим ЧС из-за обрушения фасада жилого дома
В Рязани отменили режим ЧС из-за обрушения фасада жилого дома на улице Кудрявцева. Соответствующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости».

Горадминистрация приняла решение отменить режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, действовавший на территории придомовой участка многоквартирного дома на улице Кудрявцева, дом № 44.

Решение об отмене режима принято на основании акта завершения восстановительных работ.

Напомним, режим ЧС был введен 2 марта 2026 года после обрушения конструктивного элемента фасада жилого дома.

Тогда из-за повреждения стены часть фасада дома на улице Кудрявцева обрушилась, угрозы жизни и здоровью людей не было, однако потребовалась срочная стабилизация конструкции.

В следкоме организовали проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

В конце апреля стало известно о проведении капитального ремонта крыши и фасада в рамках ликвидации последствий ЧС.