В Рязани обрушилась стена жилого дома

Информация об обрушении стены в жилом доме на улице Кудрявцева поступила 1 марта в 18:00. На месте происшествия работают 17 человек личного состава и шесть спецмашин. Организованы работы по уборке снега. Погибших и пострадавших нет.

В Рязани обрушилась стена жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация об обрушении стены в жилом доме на улице Кудрявцева поступила 1 марта в 18:00. На месте происшествия работают 17 человек личного состава и шесть спецмашин. Организованы работы по уборке снега.

Погибших и пострадавших нет.

Позже стало известно, что жильцов рухнувшего дома в Рязани переселили в квартиру из маневренного фонда. Прокуратура организовала проверку.