В Рязани проведут капремонт крыши дома после обрушения стены

Администрация Рязани приняла решение о проведении капитального ремонта крыши в многоквартирном доме № 44 на улице Кудрявцева. На эти цели направят около 4,26 миллиона рублей, следует из постановления мэрии.

Как указано в документе, работы направлены на восстановление технического состояния здания после инцидента, произошедшего в марте 2026 года.

Напомним, 1 марта в доме № 44 на улице Кудрявцева обрушилась наружная стена одной из квартир. Здание построили в 1904 году, жильцы выбрали способ непосредственного управления. В результате ЧП никто не пострадал, двух проживавших в аварийной квартире временно переселили в жилье из маневренного фонда.

2 марта в Рязани ввели режим ЧС муниципального характера в границах придомовой территории. Следственный комитет возбудил проверку по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»): проведен осмотр места, опрошены жильцы, назначена строительно-техническая экспертиза.